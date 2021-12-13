طرق طبيعية لتعزيز جهاز المناعة عند الأطفال

يريد الآباء أن يكونوا قادرين على حماية أطفالهم من الأمراض المختلفة قدر الإمكان، خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين الأطفال، وعلى الرغم من تزويدهم بالمكملات الغذائية للمساعدة في ملء العناصر الغذائية المفقودة في أجسامهم، يفكر البعض في بدائل صحية أكثر أمانًا لتعزيز نظام المناعة لدى أطفالهم.

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكنها القيام بهذه المهمة بشكل جيد، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك تضمينها في نظام طفلك الغذائي لدعم نظام المناعة وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

فيتامين سي:

عندما يتعلق الأمر بمنع نزلات البرد والإنفلونزا، فمن المحتمل أنك تفكر في زيادة كمية فيتامين سي التي تعطيها لطفلك، فمن المعروف أن فيتامين سي يقلل الالتهاب ويحارب العدوى بل ويقلل من خطر الإصابة بالمرض.

ومع ذلك، نظرًا لأن الجسم لا يستطيع تخزين هذه المغذيات، يحتاج طفلك إلى مصدر ثابت لفيتامين سي الذي يمكن أن يكون من مصادر غذائية مثل الحمضيات.

النوم الجيد:

يمكن أن يتأثر جهاز المناعة لدى طفلك إذا فقد النوم الذي يحتاجه بشدة، فبمجرد التفكير في ذلك، يحتاج أجسامهم إلى الراحة حتى يصبحوا أقوى وأكثر صحة مما يعني أنه إذا حُرموا من نومهم، فلن يتمكن أجسامهم من إكمال عملية تجديد الدورة الدموية، والذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي مما يجعل طفلك عرضة لأمراض مختلفة.

شرب الماء:

على الرغم من عدم ضرورة إدراج هذا في القائمة هنا، إلا أن بعض الآباء يميلون إلى إقحام أطفالهم بالعصير الذي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

أكد الأطباء، أنه لا تحافظ المياه على رطوبة طفلك فحسب، بل تساعد أيضًا في التخلص من أي سموم يقاومها الجهاز المناعي.

الحد من التوتر:

الكبار ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالتوتر في العمل لأن الأطفال يمكن أن يشعروا أيضًا بضغط الاضطرار إلى التفوق في المدرسة.

كما يميل بعض الأطفال إلى النوم في وقت متأخر من الليل بسبب هذا أو يقلقون كثيرًا بشأن اختباراتهم من تعرض جهاز المناعة لديهم للخطر، عندما تظل مستويات التوتر لديهم مرتفعة، سيكونون في خطر من العديد من المشكلات الصحية مثل البرد والسعال وغيرها.