الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 67% زيادة فى الصادرات المصرية لإيطاليا خلال 9 أشهر

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا بنسبة 67%، لتصل إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال 9 أشهر أولى من عام 2021 مقابل 1.039 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 697.1 مليون دولار.

جاءت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بقيمة 460.4 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 251.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 209.2 مليون دولار بنسبة 83.3%، ويليها صادرات حديد وصلب بقيمة 329.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 29.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 299.4 مليون دولار بنسبة 1004.9%.

كما بلغت صادرات ألمونيوم ومصنوعاته 247.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 200 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 47.4 مليون دولار بنسبة 23.7%.

وارتفعت صادرات لدائن ومصنوعاتها لـ142.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 69.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 72.5 مليون دولار بنسبة 103.8%، كما ارتفعت صادرات أسمدة لـ 110.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 85.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 24.5 مليون دولار بنسبة 28.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى لـ  2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.08  مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.5 %.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة  36.6% حيـث بلغـت 3.45 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2021 مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

كما ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة  4.2% حيث بلغت 5.84 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء صادرات مصر إيطاليا واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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