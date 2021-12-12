حصاد القوى العاملة اليوم.. الحصول على مستحقات 9 مصريين بالسعودية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 9 مواطنين مصريين، بلغت 277 ألفاً و862 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليون و164 ألف و241 جنيها تقريبا.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بتعيين 596 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 34 شاب من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1194 باحثًا عن عمل، منهم 33 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشار الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 31 ألف جنيه لـ14 عاملا من المسجلين بالإدارة، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2760 عاملاً مسجلاً بواقع مليون و380 ألف جنيه، فضلاً عن استخراج 539 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

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كما عقدت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، تحت عنوان: "التعريف بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل" تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس الجامعة عبد العزيز طنطاوي.

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قال حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي، في مجال علاقات العمل 88 شكوى فردية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 29 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها، و16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

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