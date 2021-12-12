«قوى عاملة السويس»: التفتيش العمالي على 215 منشأة خلال نوفمبر

قال حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي، في مجال علاقات العمل 88 شكوى فردية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 29 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها، و 16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 215 منشأة، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 21 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، تلقت خلال شهر أكتوبر الماضي، في مجال علاقات العمل 117 شكوى فردية، تم تسوية 21 شكوى منها ودياً، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها، و31 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 223 منشأة، وتم تحرير 14 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 4 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية، ومنح ترخيص لمنشأة.

فيما كانت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و42 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد 2 ترخيص عمل للأجانب.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 66 منشأة، وتم تحرير 32 محضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ13 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 11 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تحكيم طبي.