الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«شباب النواب» تهنئ المنتخب القومى بالصعود للدور قبل النهائى بالبطولة العربية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب المصري لكرة القدم بمناسبة صعوده لمباراة قبل النهائى فى البطولة العربية.

جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من  طلبات الإحاطة حول بعض المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب، قائلا: «أهنئ المنتخب القومي على أداءه الرجولي وقدرتهم على تحويل خسارتهم بهدف لتحقيق فوز عريض على منتخب الاردن الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد».

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة دعم للمنتخب المصري للمحليين، قائلا: «ننتظركم على منصة التتويج والفوز بالبطولة العربية»، متمنيًا للمنتخب التوفيق في مباراته المقبلة أمام المنتخب التونسي الشقيق في مباراة الدور قبل النهائي.

وكانت حقق منتخب مصر فوزًا على نظيره المنتخب الأردني بقلب تأخره بهدف لفوز عسير بثلاثية في كأس العرب الذي يقام في دولة قطر.

وأحرز المنتخب الأردني هدف التقدم أولًا بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق المباراة، بعد تصويبة رائعة من يزن النعيمات، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس الدولي محمد الشناوي.

وتعادل مروان حمدي في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 46 من الشوط الأول، بعدما حول كرة عرضية من أحمد سيد زيزو بالرأس إلى داخل الشباك الأردنية، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي، وذهب المنتخبين إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ومن جانبه، نجح البديل أحمد رفعت في وضع منتخب مصر بالمقدمة، بعدما تلقى عرضية أرضية سددها داخل شباك الأردن في الدقيقة 99.

وفي الدقيقة 119 جاء الهدف الثالث لمنتخب مصر بعدما راوغ احمد رفعت الدفاع الأردني، وعرضية رائعة إلى البديل مروان داوود الذي لعبها بالرأس في المرمى.

ويلتقي المنتخب المصري في المواجهة مع نظيره المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل، في أولى مباريات الدور قبل النهائي من البطولة العربية.

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