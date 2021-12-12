الإرهاب يُفتت المجتمعات.. رسائل السيسى لرؤساء لجنة الاستخبارات الإفريقية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مجموعة من الرسائل في كلمته اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية (سيسا).

جاء ذلك من خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية الذي يعقد بالقاهرة، وتقدم "الدستور" في التقرير التالي أبرز رسائل السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لـ"سيسا".

مصر بعد رئاستها لـ"سيسا" تواصل إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الإفريقية.

أثمّن في هذا الصدد دور اللجنة في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله.

الإرهاب العابر للحدود يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر.

الإرهاب يقوم بعرقلة كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام.

الإرهاب يربك خطى الدول الإفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، ما يستدعي تكثيف التنسيق بين الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.

وأكد الدور المحوري للجنة "سيسا" والأجهزة الأمنية الإفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي أصبحت تمثل تهديدًا متصاعدًا على الأمن والاستقرار في كل الدول الإفريقية.

وأكد ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الإفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها.

للجنة سيسا دور كبير في متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة الإفريقية منها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.

أشدد في هذا الإطار على أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا" سيُساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، ما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الإفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية.