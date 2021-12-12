الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 102 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب
المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"،  خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في 14 ألف و796 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى935 ألفًا و067، بعد تسجيل 328 حالة شفاء إضافية خلال الليلة الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 951.482 حالة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 8772 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للصحة المغربية، أن إجمالى متلقي الجرعة الثالثة بلغ 19 مليونًا و 778 ألفًا و 878 شخصًا، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و 463 ألفا و 555 شخصا حتى اليوم.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 769 ألفا و 653 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 1600 شخص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 3909 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية 

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن  اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توفر مناعة ضد متحور (أوميكرون)"، مشددة على أن الجرعة المعززة مهمة جدًا في الوقاية من المتحور الجديد.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - "إن متحور أوميكرون له سرعة انتقال مقارنة مع (دلتا) ويؤدى إلى مرض خطير، ولكن أكثر المرضى لديهم أعراض خفيفة"، موضحة أن شركة "فايزر" أعلنت أن لقاحها فعال ضد متحور أوميكرون من خلال دراسة أجرتها.

وزارة الصحة المغرب فيروس كورونا وفيات حالات شفاء اصابات جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

آخر تطورات تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

تمويلات مشبوهة.. تحقيقات النيابة مع حسن راتب في «الآثار الكبرى»

وزير الاتصالات: جامعة مصر للمعلوماتية قاطرة لتحقيق نقلة نوعية بتكنولوجيا المعلومات

تشريح جثة سايس توفي داخل مسكنه في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية