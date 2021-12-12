المغرب يسجل 102 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس، ليستقر بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في 14 ألف و796 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى935 ألفًا و067، بعد تسجيل 328 حالة شفاء إضافية خلال الليلة الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 951.482 حالة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 8772 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للصحة المغربية، أن إجمالى متلقي الجرعة الثالثة بلغ 19 مليونًا و 778 ألفًا و 878 شخصًا، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و 463 ألفا و 555 شخصا حتى اليوم.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 769 ألفا و 653 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 1600 شخص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 3909 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توفر مناعة ضد متحور (أوميكرون)"، مشددة على أن الجرعة المعززة مهمة جدًا في الوقاية من المتحور الجديد.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - "إن متحور أوميكرون له سرعة انتقال مقارنة مع (دلتا) ويؤدى إلى مرض خطير، ولكن أكثر المرضى لديهم أعراض خفيفة"، موضحة أن شركة "فايزر" أعلنت أن لقاحها فعال ضد متحور أوميكرون من خلال دراسة أجرتها.