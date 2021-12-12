صندوق الإدمان يوجه رسائل توعية لـ9 آلاف طفل

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، "بديلة العشوائيات" ومنها الأسمرات وروضة السيدة وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحي الضواحي ببورسعيد.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للمتطوعين بالمناطق المطورة حفل تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، وبلغ عددهم أكثر من 200 كادر متطوع، كما استمعت لنماذج منهم خلال حفل التكريم.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة لهم، مؤكدة أنهم نموذج عملي للقادة الطبيعيين يحركهم الانتماء وحب الوطن وأقول لكم أن الوزارة ستسعى لاستثمار طاقاتكم وقدراتكم، لافتة إلى أنه جار إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل التطوعي وتعظيم قيمة المشاركة المجتمعية للشباب في مختلف المجالات.

من جانبه، استعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأنشطة والبرامج التوعوية التي نفذها الصندوق بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى نوفمبر 2021 حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية عن أضرار الإدمان، من خلال الزيارات المنزلية للأسر لتوعويتهم بأضرار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للعلاج من الإدمان مجانا كذلك تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من (9000) طفل كذلك الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة؛ واستفاد منها 3 آلاف طالب وطالبة، كما تم تركيب (25) إعلان طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية 16023.



وأضاف أنه سيتم التوسع في إنشاء مقرات وعيادات الصندوق في كافة المناطق المطورة تزامناً مع نقل السكان كذلك التوسع في تقديم الخدمات العلاجية للمراهقين والإناث، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل على استحداث خدمة جديدة للمشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة (الإيدز) داخل العيادات بالتعاون مع البرنامج الوطني للإيدز، مع تنفيذ برنامج شامل للتوعية بطرق انتقال العدوى مع التركيز على توعية أسر مرضى الإدمان.