شكري يؤكد ضرورة التنسيق بين مصر والخليج بشأن تحديات المنطقة

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، كلمة، في إطار مباحثات تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول الخليج.

وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء.

وأشار إلى ضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وتوجه وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعكس الآلية حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، بجانب ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.