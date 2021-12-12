الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج»: 130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المخدرات ترسخ البطالة وتضعف الإنتاج وتزيد الفقر وترفع معدلات الجريمة المجتمعية، كما تزيد العنف سواء كان أسرياً أو بين أعضاء المجتمع المحلي.

وتابعت: «كان منهج وزارة التضامن الاجتماعي أننا لن ننتظر أن يطرق بابنا مريض الإدمان بالأحياء المطورة “بديلة العشوائيات”،   بل أننا من يطرق أبوابهم ، فكان مكون الزيارات المنزلية التي تم خلالها زيارة ما يقرب من 130 ألف زيارة منزلية بهذه المناطق، وكذلك المناطق المُجاورة لها، حيث استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بمتوسط 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام، بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

واستطردت: «ولأن هذا البرنامج تم من خلال شباب متطوع بالأحياء المطورة؛ فكان له بالغ الأثر في بث الطمأنينة لدى شبابنا مرضى الإدمان حتى إن أكثر من 80% من حالات الإدمان المتقدمة للعلاج بالأحياء المطورة تعرفت على خدمة العلاج من خلال مكون الزيارات المنزلية».

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتكريم المتعافين من الإدمان بالمنطقة المطورة، "بديلة العشوائيات: «الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحي الضواحى ببورسعيد»، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يتم التعامل مع المرضى فى هذه المناطق، وتحويلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن «16023» كما خصص الصندوق عيادة للسيدات.

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