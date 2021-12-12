الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق مكافحة الإدمان: 5 عيادات بالمناطق المطورة لتقديم خدمات علاجية مجانا

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم إعداد وتجهيز وتشغيل ‪5‬ عيادات تابعة للخط الساخن بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج فى المستشفيات الشريكة مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة، والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأطباء و الأخصائيين النفسيين المؤهلين، مؤكدًا أن 96% ممن تقدموا للعلاج من الإدمان من خلال العيادات التابعة للصندوق في هذه المناطق  ذكور و4% إناث بما يشير الثقة لدى الإناث فى الخدمات العلاجية للصندوق.


جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة: «الأسمرات وروضة السيدة وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحى الضواحي ببورسعيد»، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الاجتماعي الصندوق، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات». ‬
 
وأضاف «عثمان»، أنه سيتم التوسع في إنشاء مقرات وعيادات الصندوق في كافة المناطق المطورة تزامناً مع نقل السكان كذلك التوسع في تقديم الخدمات العلاجية للمراهقين والإناث، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل على استحداث خدمة جديدة للمشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة «الإيدز» داخل العيادات بالتعاون مع البرنامج الوطني للإيدز، مع تنفيذ برنامج  شامل للتوعية بطرق انتقال العدوى مع التركيز على توعية أسر مرضى الإدمان.

وأكد، أن العلاج الجماعي يساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الذي يكون ناتجًا من الاحتكاك بالآخرين والفشل فى ذلك، فضلًا عن أن عملية العلاج لا تكون فعالة على الإطلاق ما لم يمارس المريض المهارات التى يرغب فى تنميتها من خلال الجماعة، حيث أن كثيرًا من المعالجين لمرضى الإدمان أكدوا أن هناك العديد من الحالات النفسية التي تلعب فيها العوامل الاجتماعية والأخطاء فى عمليات التفاعل بالآخرين دورًا حاسمًا فى نمو الأعراض المرضية، وبهذا فإن العلاج الجماعي يكون فعالًا فى هذه المواقف إذا تم فى مواقف اجتماعية منضبطة.

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