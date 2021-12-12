إحالة مدير دار رعاية عين شمس وآخرين إلى الجنايات بتهمة الإهمال

أمرت اليوم، جهات التحقيق المختصة، بإحالة مدير دار رعاية وآخرين بعين شمس لاتهامهم بالإهمال إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن تفاصيل القضية ترجع بعدما ألقي القبض عليهم ببلاغ من أحد المواطنين لاتهامهم بإهمال الأطفال من نزلاء دار الرعاية.

واستدعت النيابة مدير دار الرعاية وأحد موظفي وزارة التضامن الاجتماعي للاستماع لأقوالهم في الاتهامات الموجهة للمسئولي، وتم إخلاء سبيل ٤ بضمان محل الإقامة وحبس باقي المتهمين على ذمة التحقيق

بدأت الواقعة بتقدم عدد من المواطنين ببلاغ لقسم شرطة عين شمس ضد مسئولي أحد دور الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس، لاتهامهم بالاهمال في معاملة الاطفال من نزلاء الدار.

وقام أحد زوار دار الرعاية بعد انتهاء زيارته بالتوجه لقسم شرطة عين شمس، وتم فحص البلاغ وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس، إلى دار الرعاية وأحالت البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتضمن البلاغ المقدم من الزائر إلى وجود حالات إهمال طبي وعدم توفير رعاية صحية جيدة للأطفال المتواجدين بدار الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس.