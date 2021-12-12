الأحد 12 ديسمبر 2021
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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى مسؤولى شركة سيسكو العالمية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة .

محافظ بورسعيد يلتقي مسؤولي شركة سيسكو لبحث سبل التعاون في التحول الرقمي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسؤولى شركة سيسكو العالمية ، بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركة والمحافظة، وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون فى مجال التحول الرقمي بما يحقق النقلة النوعية فى هذا المجال.

و استعرض محافظ بورسعيد المشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا ، وخاصة فى مجال التحول الرقمي ، مشيرا أن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومى العملاق ونجحت فى تنفيذه على أكمل وجه وذلك من خلال ميكنة جميع القطاعات بالمحافظة ، والتى ساهمت فى تغيير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ، وسرعة أداء الخدمة والتيسير على المواطن،.

 كما تطرق للحديث عن الطفرة الصناعية جنوب وشرق وغرب بورسعيد والتى جعلت من بورسعيد واحدة من أهم المدن الصناعية فى العالم،  مؤكدا أن الدولة المصرية جعلت بورسعيد نقطة الانطلاق لكبرى المشروعات القومية التى تحدث للمرة الأولى بالدولة وعلى رأسها منظومتى التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي بالإضافة إلى البنية التحتية و أعمال التنمية على كافة الأصعدة مما جعل بورسعيد مؤهلة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم للاستثمار واستغلال المقومات الفريدة التي تتمتع بها بورسعيد.

كما شهد اللقاء ، تبادل الحديث حول الخدمات المقدمة من الشركة فى مجال نظم المعلومات المتخصصة فى المجالات المختلفة ومدى أهميتها فى النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى إطار جعل بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة،  كما تم عرض فيلم تسجيلي يعرض المشروعات التى أقامتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا.

وذلك فى إطار جعل بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة، كما تم عرض فيلم تسجيلى يعرض المشروعات التى أقامتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا.

فيلم تحقيق عرض الأحد الشركات خدمات جنوب اليوم خلال

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