قائدها هرب بعد الحادث.. مصرع شقيقتين صدمتهما سيارة مسرعة في السويس

لقيت شقيقتان في السويس مصرعهما، صدمتهما سيارة ملاك، وفرت هاربة بطريق "السويس الإسماعيلية"، ونقل رجال الإسعاف السيدتين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

و كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس، قد تلقت بلاغا من أهالي قرية العمدة المتاخمة لطريق "السويس -الإسماعيلية الصحراوي"، يفيد إصابة سيدتين خلال عبورهما الطريق.

وانتقلت قوة من شرطة النجدة لموقع الحادث، وأفادت المعاينة ورواية الشهود العيان أن السيدتين هما “م.م “ وشقيقتها "إ.م" هَما بعبور الطريق للجانب المقابل، وأثناء ذلك مرت سيارة مسرعة لم يخفف قائدها من سرعته فصدمتهما وفر قائدها هاربا من موقع الحادث.