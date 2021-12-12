الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. «صحة المنيا» تُنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية بله المستجدة بمركز بني مزار خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري 2021، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

ولفت إلى أن مديرية الصحة كانت قد قدمت خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 135660 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 28003 حالة، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021، ضمن جهود المديرية المبذولة، من خلال ادارة المستشفيات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

ونوه بأن المديرية تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشراقية بتكثيف المرور على المستشفيات، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة ميرفت سعد مدير مستشفيات محافظة المنيا ومدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 135660 مواطنًا، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 28003 حالات.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات رعاية لعدد 586 مريض بإجمالي 2946 يوم علاج، وتقديم خدمات حضانات لعدد 570 طفلًا بإجمالي 3987 يوم علاج، وتقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 945 مريضًا بإجمالي 10666 جلسة غسيل، كما تم تقديم خدمات اشعة تشخيصية بإجمالي 11658 حالة أشعة عادية، و4002 حالة أشعة تليفزيونية و1623 حالة أشعة مقطعية.

 

صحة المنيا قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة قرية بلة المستجدة ببني مزار الدكتور محمد نادي الدكتورة ميرفت سعد

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