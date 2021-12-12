الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام دورة تنمية المهارات الكشفية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الكشفية والإرشادية، والتي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الجوالة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية، وخلق شخصية متعاونة متفهمة للعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تنفيذ الدورة بمشاركة ٣ طلاب من كل كلية بواقع طالب وطالبتين، مضيفًا أن الدورة تضمنت التعرف على الحركة الكشفية وتاريخها، الوعد والقانون، الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، الرحلة الخلوية والقياسات والارتفاعات.

وأوضح حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام متواصلة، وحاضر بها قائدات جمعية المرشدات وقادة جمعية الفتيان، وفرع سوهاج للجمعية البحرية.

كان شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى نظمه مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة بالتعاون مع برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعى القديم، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور عربى أبو زيد أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتور طارق زكي منسق البرنامج.

تعليم اجتماع سوهاج طلاب مستوى

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