الشباب والرياضة والأزهر للفتوى يوقعان بروتوكول تعاون فى التوعية الأسرية

وقع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون في التوعية الأسرية والمجتمعية مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين والمشاركين.

وقال مركز الأزهر إنه سيتم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون فى مجال التوعية الأسرية والمجتمعية

وأوضح " المركز" أنه حضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وعدد آخر من المسئولين فى مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، مثل الدكتور أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، وعدد من أعضاء البرلمان المصرى ومجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أن مركز الازهر للفتوى ووزارة الشباب والرياضة يتعاونان حاليا من أجل تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال البرنامج التثقيفي والتوعوي والحرفي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال هذه الفترة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

والتقى خلال هذه الدورة علماء مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بالعديد من الشباب فى أكثر من مدينة كما يعقد وعُقد بمقر ملتقي شباب العريش عددٌ من المحاضرات والندوات وورش العمل.

وتتناول اللقاءات عددًا من المحاور التي تهم الشباب، كان أبرزها، قيمة الانتماء وحب الأوطان في الإسلام، والتعايش والتسامح وقبول الآخر، وقيمة الحياة في الإسلام، وكيف أحب حياتي، وأتحاوز تحدياتي؟، وأهمية الوقت، وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية؟!، وكذلك الذكاء الاجتماعي، وكيف أكتسب مهارات التواصل مع الناس؟!، وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أرتقي في علاقتي بالله، وأعزز يقيني به، وأحمي فكري من الأفكار المنحرفة المتشددة واللادينية، والمفاهيم المغلوطة!؟.