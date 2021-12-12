الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حزب العدل ينظم قافلة للقاح كورونا بالإسكندرية

فافلة حزب العدل لتلقي
فافلة حزب العدل لتلقي لقاح كورونا

نظمت أمانة حزب العدل بالإسكندرية، قافلة تلقي لقاح فيروس كورونا، على مدار يومين بنطاق حى العجمي، لمساعدة المواطنين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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واستقبلت القافلة التي نظمتها الأمانة بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، على مدار يومين، عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، إيمانا منها بدورها في خدمة السادة المواطنين وتعزيزا لجهود الدولة في مكافحة انتشار وباء كورونا.

وأكد مايكل سمير، أمين دائرة الدخيلة بحزب العدل، أن إقبال المواطنين على تلقي اللقاح، هو ما دفعهم لتمديد عمل القافلة ليوم ثاني، مؤكدًا معاودة العمل في الأيام القادمة لتلبية طلبات المواطنين وتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية.

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وقدم حزب العدل الشكر لمسئولي مديرية الصحة بقيادة الدكتور سعيد السقعان وجميع العاملين على القافلة، لتعاونهم وتوفيرهم اللقاح وتحملهم ساعات العمل المتواصلة في ظل ضغط جماهيري شديد.

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كانت أمانة الإسكندرية بحزب العدل بقيادة محمد أبو شنب، قد دشنت العمل على تنظيم قوافل لقاح كورونا منذ قرابة شهر ونظمت عددا من القوافل، في أكثر من مكان في شرق وغرب الثغر، مؤكدة على استمرار تنظيم تلك القوافل حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من السادة المواطنين، عملا على الحد من انتشار الوباء.

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كما شهدت منطقة الفلكى، بنطاق حى المنتزه أول حملة لتلقى لقاح فيروس كورونا،  وأقبالاً غير مسبوق من أهالى المنتزة وسكان منطقة الفلكى والمناطق المجاورة، حيث أشاد الأهالى بالمجهود المبذول لتنظيم الحملة وحسن الأستقبال وسرعة إنهاء إجراءات التسجيل وتلقى اللقاح.وعكست الحملة الوعى الصحى لدى المواطنين لضرورة تلقى اللقاح ضد فيروس  كورونا المستجد.

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وقد شارك بالحضور أغلب قيادات الحزب بالمحافظة، وفى مقدمتهم عبد العزيز الشناوى أمين عام حزب العدل ومحمد مطاوع آمين العضوية المركزى ومعتز الشناوى آمين الإعلام المركزى.

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