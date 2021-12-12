رئيس «مياه الشرقية» يتفقد سير العمل بعدد من المحطات

تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، محطتي مياه العزيزية ومرشحة كفر الصعيدى بمركز ومدينة منيا القمح، ومدينه القنايات بمركز الزقازيق؛ للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدي الجاهزية الفنية، ومتابعة حسن سير وانتظام العمل.

وأشار "عامر"، إلى أن تلك الزيارات الدورية تأتى ضمن خطة الشركة لمتابعة تنفيذ المحطات، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعه وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين وإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك.

وزار خلال جولته محطة معالجة صرف القنايات بالزقازيق والتى تعمل بطاقة تصميمة ٢٠٠٠٠م³/يوم، كما تفقد محطة معالجة حديد ومنجنيز القنايات بطاقه تصميمة ٩٠٠٠م³/يوم، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة وجميع المشروعات القائمه والجاري تنفيذها.

وأوضح "عامر" أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات، مشيرًا إلى مساندة الشركة لكافه الأجهزه المعنيه بالمحافظة خاصة اوقات الطوارئ والنوات الشتوية.

واختتم جولته بتوضيح ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، واتباع الإجراءات الاحترازية، وضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة، مشيدًا بالمجهود والالتزام من قبل العاملين بالمحطتين.