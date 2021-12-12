الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على السيارة المتسببة في حادث الدائري الأوسطي بالقطامية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بالتحفظ على سيارة ميكروباص تسببت في إصابة 9 أشخاص إثر انقلابها أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقطامية، كما أمرت النيابة بندب لجنة فنية من المعمل الجنائي لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.

كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسماع أقوالهم حول الحادث، للوقوف ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من الخدمات المرورية بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بعد مصنع القطامية للأسمنت اتجاه حلوان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي البنك الأهلي لتلقى العلاج، وجاري رفع آثار الحادث.

غرفة عمليات الطريق الدائري القاهرة الجديدة نيابة القاهرة الجديدة الخدمات المرورية غرفة عمليات النجدة انقلاب سيارة ميكروباص

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