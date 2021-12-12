سقوط 261 تاجر مخدرات في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات.

وتم ضبط 251 قضية مخدرات بإجمالى 261 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 25,147 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,232 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,911 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,331 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,010 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (950 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (905 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (320 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (90 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (50 جرام)، (10) أمبول مخدر، و(45510) قرص مخدر.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية، وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في حملات لقطاع الأمن العام بالمحافظات.