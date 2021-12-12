تنفيذ 85 ألف حكم قضائي بالمحافظات

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (85167) حكما قضائيا متنوعا، (356) حكم جناية، (25320) حكم حبس جزئى، (4232) حكم حبس مستأنف، (44037) حكم غرامة، و(11222) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.