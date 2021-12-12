الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«تعليم النواب» تستعرض تعديل أحكام إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

النائب سامى هاشم
النائب سامى هاشم

استعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال رئيس اللجنة، أن تفاصيل مشروع القانون بإنشاء هيئة متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني، مشيرًا إلى أنه يأتي انطلاقًا من اهتمام الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها في مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذي تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني في توفير فرص العمل، والتخفيف من مشكلات البطالة، وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر، وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

وقال هاشم، إن الهدف من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني.

النائب سامي هاشم لجنة التعليم والبحث العلمي الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

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