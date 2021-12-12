عصام سعد يطمئن «مدبولي» على استعداد أسيوط للتقلبات الجوية

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وموسم الأمطار وتفعيل غرف العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة فضلًا عن استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتكثيف حملات تشجيع المواطنين على تلقى لقاحات كورونا.

اجتماع محافظ أسيوط

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكل من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة.

اجتماع محافظ أسيوط

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجولات التفقدية للتأكد من توافر الخدمات المختلفة بالمحافظات وكذا توافر السلع الغذائية والاطمئنان لجاهزية حالة المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

اجتماع محافظ أسيوط

وأكد محافظ أسيوط على التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والقيادات الشعبية لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتكثيف الفرق المتنقلة والثابتة بقرى ومراكز المحافظة وبأماكن التجمعات لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وفقًا للخطة الموضوعة وتحقيق معدلات إنجاز أكبر مشيرًا إلى تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية الرى ورؤساء المراكز والأحياء لإزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري وكافة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية كما استعرض جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والتموينية بالأسواق وتوفير كافة الاحتياجات وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق.

اجتماع محافظ أسيوط

وأضاف المحافظ إنه تم التنسيق والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري والتنسيق مع مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال في فترات العمر المستهدفة على التطعيم مؤكدا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال في المواعيد المحددة.