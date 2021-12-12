الأحد 12 ديسمبر 2021
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فن

إدوارد يحتفل بعيد ميلاده على الهواء (صور)

جريدة الدستور

احتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاده على الهواء مباشرة خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت الفضائية بصحبة الإعلامية نانسي مجدي ونجله مارك والمطرب عبد الغفار كستيرو.

وتفاجأ إدوارد بدخول ابنه مارك إلى الاستوديو على الهواء مباشرة حاملا تورتة عيد ميلاد والده في لفتة مبهجة، وذلك عقب فقرة غنائية للمطرب عبد الغفار كستيرو والذي قدم خلالها أغنية "طاير يا هوا" للمطرب محمد رشدي، كما عرض لكستيرو أغنية "لمس اكتاف" التى طرحها بصحبة الفنانة أسماء جلال، وأغنية " يلا بناقص" التى قدمها بصحبة النجمة راندا البحيري.

إدوارد يحتفل بعيد ميلاده 

وبمجرد دخول التورتة إلى الاستوديو غنى الحضور أغنية عيد الميلاد، وبطريقته الكوميدية المعهودة قال إدوارد "أنا هعيط!" معربًا عن سعادته بالاحتفال بعيد ميلاده بين طاقم العمل.

إدوارد يحتفل بعيد ميلاده 

وكان الفنان إدوارد شارك في آخر أعماله خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال التواجد في مسلسل "نسل الأغراب"  بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر ونجلاء بدر وفردوس عبدالحميد ودياب، والفنان الشاب أحمد داش والفنان محمد جمعة وريم سامي ومحمد مهران  بمشاركة كلا من عماد زيادة وعدد كبير من نجوم الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي وقدم خلال المسلسل دورا صعيديا جديدا عليه من خلال شخصية العمدة ضعيف الشخصية وسط ابناء عمومته أحمد السقا وأمير كرارة.

كما شارك بدور خلال الموسم الشتوي الماضي في مسلسل لؤلؤ من بطولة الفنانة مي عمر وقدم دور مجدي مدير أعمال إحدى الفنانات مقدما دورا يجمع بين الكوميديا والتراجيديا في الوقت نفسه وحقق انتشار واسعا بمشاركة عدد من النجوم منهم الفنان أحمد زاهر وهدير عبد الناصر ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان وعدد آخر من النجوم.

إدوارد الفنان إدوارد الهواء القاهرة اليوم قناة الأوربت انسي مجدي

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