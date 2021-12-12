جنوب إفريقيا تُسجل قفزة كبيرة فى الإصابات بـ«كورونا»

شهدت جنوب إفريقيا خلال يوم فقط، قفزة حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا وسط انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة، حيث سجلت 17 ألفًا و154 حالة إصابة جديدة.

وذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، ارتفع إلى 8 ملايين و896 ألفًا و262 إصابة، والوفيات إلى 224 ألفًا و739 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأنه تم إعطاء أكثر من 165 مليونًا و13 ألفًا و323 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و142 ألفًا و564 على مستوى القارة، موضحة أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

وفي وقت سابق قالت رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا ميشيل جرومي، إنه ليست هناك صلة بين حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والحالات التي يتم إدخالها المستشفى خلال الموجة الحالية من العدوى في البلاد.

وأشارت جرومي في مؤتمر صحفي عقدته عبر الإنترنت، الجمعة، إلى تراجع طفيف في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جرومي قولها، إن الموجة الحالية تختلف عن الموجات السابقة التي كانت تشهد ارتفاعًا متزامنًا في الإصابات والحالات التي يتم إدخالها المستشفى.

وأشارت جرومي إلى أن الموجة الحالية من العدوى تسجل انخفاضًا في الحالات التي يتم إدخالها المستشفى.

وأوضحت المسئولة بالمعهد الوطني للأمراض المعدية، أن معدلات الإصابة بالمتحور الجديد تسجل ارتفاعًا لدى الفئات العمرية ذات معدلات التطعيم المنخفضة.