350 عملا مختلفا.. مسيرة فنية حافلة للراحل محمد عبد الحليم

تشيع أسرة الفنان محمد عبد الحليم جنازته بعد ظهر اليوم لدفنه بمقابر الأسرة بالدراسة، بعد وفاته عن عمر ناهز 78 عاما بعد أزمة صحية أدت لضيق في التنفس خلال اليومين الماضيين بعد معاناة أيضا مع ارتفاع ضغط الدم خلال السنوات الأربعة الماضية.

من هو الفنان محمد عبد الحليم

الفنان الراحل محمد عبد الحليم ترك في جعبته الفنية ما يقرب من 350 عملا فنيا بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والسهرات التليفزيونية، واشتهر خلال الفترة الماضية بتقديم اﻷدوار الثانوية والمساعدة في اﻷعمال الفنية المختلفة.

كانت بدايته بعد التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية حين رشحه الفنان الراحل أحمد مظهر حين كان مدرسا في المعهد للمشاركة في فيلم "زهرة البنفسج" وتوالت أدواره ليشارك في مئات الأدوار الفنية.

وخلال مسيرته الفنية شارك كبار النجوم في أعمالهم فشارك مع الزعيم عادل إمام في أعمال هامة منها مسلسل "دموع في عيون وقحة" وهو أحد أهم المسلسلات المخابراتية المصرية كما شارك في أعمال مثل "العراف" ومسلسل "مأمون وشركاه" ومسلسل "فرقة ناجي عطا الله".

كما شارك مع الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل "شيخ العرب همام" ومسلسل "سكة الهلالي" ومع الفنان القدير صلاح السعدني في عدة أعمال فنية منها "القاصرات" ومسلسل "الأخوة أعداء" ومسلسل "بيت الباشا" وشارك محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان أبو العلمين حمودة" وشارك الفنان نور الشريف في مسلسل "الرحايا حجر القلوب ومسلسل ما تخافوش" وأعمال أخرى، بينما شارك مع الفنانة عبلة كامل في "سلسال الدم وحق مشروع".

قلت أعمال الفنان الراحل محمد عبد الحليم خلال السنوات الأربعة الماضية وحدثت له أزمة نفسية بسبب بُعد المنتجين والمخرجين عنه ولكنه قدم آخر أعماله الفنية قبل عدة أشهر من خلال مسلسل "اللعبة 2: ليفل الوحش" مع شيكو وهشام ماجد.