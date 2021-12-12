وزير النقل يتفقد تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ الذي يبلغ طول مساره 56.5 كم ويشمل 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).

وتفقد الوزير عدد من قطاعات المشروع بدأها بقطاع التجمع الخامس، بينها تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار، ووجه بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ المشروع التي بلغت 28.2% (الأعمال المدنية 32% تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم- الأعمال الكهروميكانيكية 24.7%)، حيث يجري حاليا ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.3% ويتم ‏اجراءالاختبارات عليها تباعا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية 8.9%.‏

وتابع الوزير معدل توريد الوحدات المتحركة، حيث تم وصول القطارين الأول والثاني من 40 قطارا سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) كما وصل القطار الأول من 30 قطار سيتم ‏توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل ‏‏(السادس من أكتوبر) كما يجري تصنيع باقي اسطول ‏الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وأكد الوزير على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر المشروع ‏إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة.‏

وجدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل 98,5 كم بـ35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏