«مياه المنوفية» تنفذ دورات تدريبية للعاملين عن ترشيد استهلاك الطاقة

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على بقاء البيئة نظيفة وصحيّة وخالية من الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، والتحفيز نحو البحث المستمر لموارد طاقة جديدة ومستدامة قابلة للتجدد وتعزيز الروح الوطنية والجهود الوطنية مع الدولة لخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة، وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطني ككل.

دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات

وأضاف "صالح" أنه تم تنفيذ دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس و التعرف على اساليب الترشيح المختلفه وايضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها.

وأوضح أنه تم تنفيذ دورة عن التشغيل القياسي لمحطات المياه للتعرف على المكونات الرئيسية للمحطة والتعرف علي مراحل تنقية مياه الشرب وكيفية استخدام الكلور في عملية التنقية لمياه الشرب، وكذلك دورة تدريبية عن قياس المياه وأنواع العدادات للتعرف على أنواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه والصعوبات التي تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزلية والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد .

كما تم تنفيذ دورة عن أساسيات إدارة المشروعات لدراسة أساسيات عن كيفية التخطيط و مراحل بداية المشروع و طرق التنفيذ، و سبل حل العوائق التى تواجه المشروع و كيفية إدارتها و حساب مخاطر المشروع و دراسة التواصل الجيد مع كافة المعنيين بالمشروع للوصول لأهداف المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد و داخل الميزانية المتاحة لذلك .