طلب إحاطة بشأن المخالفات في «تعليم كفر الشيخ» وسوء توزيع المدرسين

اتهم محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إدارة الحامول التعليمية بارتكاب العديد من المخالفات كسوء توزيع المعلمين، وعدم انتظام الحضور وهو من شأنه الإضرار بالعملية التعليمية في المدارس.

وقدم النائب طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية، بشأن فساد المنظومة التعليمية بإدارة الحامول التعليمية، وعدم انتظام مدير الإدارة في الحضور لعمله وسوء توزيع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والمجاملات الصارخة في التوزيع.

وقال في طلب الإحاطة، هناك مشكلة النقص الشديد في مدارس القري والتكدس بالمدينة وتوزيع المخصصات المالية بالإدارة حسب الأهواء، دون رقابة وتعيين المتسابقين بالحصة بالمجاملة دون ضوابط، لذا أطالب بتحويل طلب الإحاطة الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحو هذه المخالفات.

وكان محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أصدر قرارا بإحالة مدير مدرسة المناوفة الإعدادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية للتحقيق؛ لعدم انتظام المدرسة بالشكل الأمثل، وتدني مستوى التعليم بالفصول، وسوء نظافة المدرسة، كما قرر تحويل معلم للتحقيق لتركه الفصل وخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، كما وجه وكيل الوزارة، بتواجد الموجهين بالمدرسة لرفع مستواهم التعليمي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمدارس، للتوجيه ومتابعة انتظام العملية التعليمية ومعالجة المشكلات، لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بالقرى أو بالمدن.

طلب الاحاطة