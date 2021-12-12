75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان للجنة، إلى أن 49 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 51 قبل يوم.

كما سجلت الصين 20 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، هبوطًا من 30 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة، أن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99679 إصابة مؤكدة. وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

يذكر إدارة مكافحة الأمراض في الصين، كانت قد أعلنت أمس، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه "حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل"، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.

و كشفت تجارب معملية في جنوب أفريقيا،امس، أن جرعتين من لقاح شركة فايزر أثبتتا فعالية بنسبة 22.5% ضد الإصابة بمتحوّر أوميكرون.

وأصدر باحثون في معهد أبحاث الصحة الأفريقية في ديربان بيانات إضافية عن دراسة محدودة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونظر البحث في عينات بلازما الدم من 12 مشاركا.

ووجد العلماء أن أوميكرون أدى إلى انخفاض بحوالى 41 ضعفا في مستويات تحييد الأجسام المضادة التي ينتجها أشخاص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك، مقارنة بالسلالة التي تم اكتشافها في الصين منذ عامين تقريبا.

وقال فريق العلماء بقيادة رئيس المختبر أليكس سيجال، إن هذا "يضر أساسا بقدرة اللقاح على الحماية من الإصابة".

وأضافوا أنه لا تزال هناك حماية كافية ضد الأعراض المرضية الحادة.