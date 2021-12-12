الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاليدونيا الجديدة تصوت لآخر مرة على الاستقلال عن فرنسا

كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة تصوت على الاستقلال عن فرنسا

تصوت كاليدونيا الجديدة اليوم الأحد لثالث وآخر مرة في الاستفتاء على الاستقلال عن فرنسا متجاهلة الدعوات لتأجيله.
 

ومن المقرر أن يدلي حوالي 185 ألف ناخب مؤهل بأصواتهم حول ما إذا كانت الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ على بعد حوالي 1200 كيلومتر شرق أستراليا، يجب أن تستقل عن فرنسا.
 

وقد سمحت اتفاقية نوميا التي تعود لعام 1998 بإجراء ما يصل إلى ثلاثة استفتاءات حول هذه القضية. 

 

وشهد الاستفتاءان السابقان، اللذان أجريا في نوفمبر 2018 وتشرين أول/أكتوبر 2020، تصويت أغلبية طفيفة لصالح عدم الانفصال عن فرنسا.
 

وفشل القادة المؤيدون للاستقلال في مناشدة أعلى محكمة إدارية في فرنسا من أجل تأجيل تصويت اليوم الأحد نظرا لتأثير جائحة "كوفيد-19".
 
وشهدت كاليدونيا الجديدة عدد إصابات قليل جدا بكوفيد19- حتى تم اكتشاف السلالة دلتا في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، توفي ما يقرب من 300 شخص، الكثير منهم من السكان الأصليين "الكاناك".
  
وأرسلت فرنسا ما يقرب من 250 قاضيا ومسؤولا قضائيا ونحو ألفي شرطي إضافي للإشراف على تصويت اليوم الأحد.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 61 ألفًا و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و129 وفاة خلال 24 ساعة.


وقالت الهيئة العامة للصحة في فرنسا -حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية - إنه توجد 13 ألفًا و44 حالة إصابة بكورونا حاليًا بالمستشفيات.


وأكدت القناة أنه منذ ظهور الوباء في فرنسا، توفي 120 ألفًا حتى الآن وإجمالي الإصابات بلغ 8 ملايين و5 آلاف إصابة.

فيما أعلنت أعلنت السلطات الفرنسية عن ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات من جانب أفراد مصابين بفيروس كورونا.


وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن هذا الارتفاع ناجم عن الزيادة في الإصابات الجديدة بكورونا في منتصف نوفمبر.


وأفاد منشور لوزارة الصحة الفرنسية أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الفرنسية ارتفع بمقدار 618 حالة ليصل إلى إلى 12714.


وأضافت باريس أن عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة ارتفع بمقدار 160 ليبلغ 2351 حالة.


وأغلقت فرنسا الإثنين الماضي النوادي الليلية أربعة أسابيع اعتبارا من 13 ديسمبر الجاري للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ وسلالاته المتحورة.

فرنسا جديدة جديد على استقلال فرن كاليدونيا الجديدة الاستقلال صوت الجديدة اليد تصوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

بعد ٣ شهور من زواجها.. ربة منزل تقتل زوجها فى الدقهلية

ارتفاع أسعار البنزين المدعوم فى سوريا

الخطوط الجوية اليمنية تغير مسار رحلاتها اضطراريا

بعد أن فعلتها شيرين.. طبيب يوضح كيفية تجميد البويضات

وفاة الفنان محمد عبدالحليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل