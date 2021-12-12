ثروت عكاشة الثقافى يعرض الفيلم الوثائقى «الأسطورة فاتن حمامة»

يستضيف مركز ثروت عكاشة الثقافي، التابع للمركز القومي للسينما، في السادسة من مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية عن الراحلة فاتن حمامة سيدة الشاشه العربية، من خلال عرض الفيلم الوثائقي "الأسطورة فاتن حمامة"، من تأليف سناء الشيخ ومن إخراج أسامة فهمي، بمقر المركز بمدينة السينما محطة المساحة بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

ويعقب عرض فيلم "الأسطورة فاتن حمامة"، ندوة بمشاركه كاتبة السيناريو سناء الشيخ و المخرج أسامة فهمي ويديرها الكاتب والناقد مجدى الشحرى.

يذكر أن الفيلم الوثائقي "الأسطورة فاتن حمامة"، هو فيلم تسجيلى عن حياة الراحلة فاتن حمامة وهو العمل الذى تناول الجانب الإنسانى والفنى فى حياة وجه القمر فاتن حمامة، إضافة إلى الجانب السياسى الذى يقدم لأول مرة من خلال الفيلم التسجيلى الذى حرص قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى على إنتاجه.

ــ إطلالة علي عالم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

أطلت سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، لأول مرة علي شاشات السينما المصرية، من خلال مشاركتها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في فيلم "يوم سعيد"، للمخرج محمد كريم، وكانت في السادسة من عمرها، بعدما فازت بالدور من خلال الصورة التي أرسلها والدها للمخرج محمد كريم، عندما فازت بلقب أجمل طفلة في مصر.

تعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها فاتن حمامة علي الشاشة، فجسدت كل وجوه المرأة المصرية، فمن الفتاة العاملة البسيطة مرورا بالمرأة المستقلة التي تطالب بالمساواة مع الرجل، والفلاحة الفقيرة التي تفقد حياتها وحياة طفلها في رائعتها "الحرام"، عن قصة الدكتور يوسف إدريس، وصولا إلي المحامية التي برعت في البحث عن براءة خطيبها الذي داوم علي ترديد عدم تمكنها من العمل في المحاماة، لتظهر برائته من تهمة القتل التي تورط فيها ظلما، من خلال فيلمها "الأستاذة فاظمة".

كما برعت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في التلون مع كل شخصية قدمتها، فهي الفتاة البريئة التي تسعي وراء ثأر شقيقتها "هنادي"، من المهندس الذي غرر بها في "دعاء الكروان"، وهي المرأة الأرملة صلبة العود الذي ربت وعملت نصف دستة من الأولاد في "إمبراطورية ميم"، وهي الطبيبة الناجحة في دراستها رغم فقرها في "القلب له أحكام". وغيرها من عشرات الشخصيات التي نجحت فاتن حمامة في تقمصها حتي أننا حتي اليوم عندما نشاهد أفلامها للمرات العاشرة لا نجد أنفسنا أمام الفنانة فاتن حمامة، إنما أمام الشخصية التي تجسدها أمامنا علي الشاشة.