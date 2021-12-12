«اختراق.. سر التوبة والاعتراف» لكورال ثمر الروح على مسرح الجمهورية

يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفل فني تحييه، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجي بمشاركة نجوم الفرقة المتميزين .

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أغاني الزمن الجميل، والتي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة٬ ومن بينها أغنيات: "كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي٬ ليالي الأنس في فيينا٬ عرباوي٬ أما براوة٬ قلبي ومفتاحه، توبة"، وغيرها.

أوبريت "اختراق" على مسرح الجمهورية



كما يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، حفل يحييه فريق كورال ثمر الروح، بقيادة المايسترو دكتورة نبيلة عريان.

يتضمن الحفل تقديم أوبريت "اختراق.. سر التوبة والاعتراف"، فكرة وتنفيذ دكتورة نبيلة عريان، موسيقى وألحان ريمون صقر، بالإضافة إلى فاصل بعنوان "بشرى ميلاد" لكورال ثمر الروح، التابع لكنيسة مارجرجس بحدائق المعادي، وبقيادة سامح عطا.

حفل عيد الميلاد للفنانة جالا الحديدي



كما يستقبل المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، حفل تحييه الفنانة جالا الحديدي، وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر أغاني الكريسماس العالمية من بينها: "الليلة الهادئة، عيد الميلاد الأبيض، هل تعلمى يا مارى، هل تسمع ما أسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، سانتا لوكيا، هذا هو الكريسماس، أكثر اللحظات الرائعة بالعام، رنين الجرس الرائع، استمتع بالقليل من الكريسماس، حاول أن تتذكر، سأكون فى البيت من أجل الكريسماس"، وغيرها.

"التجديد في موسيقى الشعر" على مسرح سيد درويش



في سياق متصل، يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في السابعة من مساء غد الإثنين، أمسية جديدة من أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى تحت عنوان "التجديد في موسيقى الشعر.. وتأثيره على الغناء".

وتستضيف الأمسية كلًا من: الشاعر الدكتور عبد الحميد محمود، والملحن الشاب أحمد بدوي، ويديره الكاتب أحمد بسيوني.

يذكر أن الشاعر السكندري الدكتور عبد الحميد محمود، ولد بمدينة الإسكندرية فى 2 نوفمبر 1950، وتخرج من كلية طب الإسكندرية عام 1975، وهو طبيب استشاري التغذية العلاجية، بدأ مسيرته الشعرية منذ الصبا في المرحلة الإعدادية والثانوية، وكانت كلية الطب هي بداية الانطلاق والنشر في قنوات الإذاعة والتليفزيون والصحافة المصرية.

صدر له عشره دواوين، بدأ التجديد فى القصيدة العربية، حيث الشكل واللغة والمجاز مما أعطى لشعره مكانة عربية متفردة جعلت كل كبار نقاد مصر يتناولون شعره بالدراسة والبحث، حصل على جائزة الدولة في الشعر عام 1998، كما حصل أيضًا على جائزة التميز في الشعر العربي من اتحاد كتاب مصر عام 2020.

شارك في العديد من المحافل المصرية والعربية ولحن وتغنى بالعديد من قصائده كل من محمد الموجي، وسيد مكاوي، وعفاف راضي، وعزيزة جلال، وسميرة سعيد، ونادية مصطفى، ومحمد ثروت، والمطربة السعودية عتاب، وغيرهم.