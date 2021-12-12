سجلت شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري اليوم الأحد، حالة من الاستقرار الجماعي بجميع الشركات، حيث وصلت إلى نحو 1090 جنيهًا في الطن الواحد.



وتنشر "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 12 /12 /2021.



أسعار الأسمنت البورتلاندي

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1090 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف 1080 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1063 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1060 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1045 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1040 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 990 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 990 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض

- سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 790 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا.

-سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1115 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1115 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1105 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1095 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1075 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1055 جنيهًا.