تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 01:30 ص 12/12/2021 1:30:59 AM

تسجل أسعار الفاكهة الأحد 12-12-2021، حالة من الثبات لدى التجار بسوق العبور وتستعرض "الدستور " خلال السطور التالية أسعار الفاكهة كالتالي:



تراوحت أسعار برتقال بلدي من 2 : 3.5 جنيهًا للكيلو (قفص).

سجلت أسعار البرتقال السكري 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار برتقال أبو سرة من 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

سعر النارنج نحو 2.5 جنيهًا للكيلو.

أسعار اليوسفي من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار جريب فروت من 3 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر ليمون حلو من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

سعر ليمون بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

سعر ليمون أضاليا 4 جنيهات للكيلو.

سعر عنب كرمسن من 17 : 21 جنيهًا للكيلو.

سعر عنب رومي أحمر من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

أسعار تفاح (أمريكي_ إيطالي) من 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر تفاح جولدن من 17 : 19 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر تفاح سوري لبناني من 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر بلح سماني من 4 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر بلح زغلول من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر بلح رملي من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سيوي 20 جنيهًا للكيلو.

سعر تين برشومي من 5 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر الجوافة من 4 : 7 جنيهات للكيلو ( قفص - كرتونة).

سعر الرمان من 4 : 7 جنيهات للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.

سعر الفراولة من 10 : 15 جنيهًا..

سعر الكانتالوب من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

سعر الكاكا من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

سعر المانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البطيخ (2) من 21 : 28 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

سعر البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سعرالخوخ المستورد تراوح بين «15 : 20» جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

سعر البرقوق المستورد سجل نحو 22 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر الحرنكش سجل نحو 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الكمثرى المستوردة سجل نحو 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الأناناس سجل نحو 35 جنيهًا للكيلو.

سعر نبق سجل نحو 11 جنيهًا بالوزن.

سعر الدوم من 20 : 40 جنيهًا.

سعر قشطة بلدي من 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر قشطة عبد الرازق من 25 : 65 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر الكيوي 35 : 45 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو.

سعر جنزبيل 40 جنيهًا للكيلو (قفص).



أسعار الموز كالتالي:

سجل سعر موز بلدي من 5 : 9 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز وليم من 7 : 10 جنيهًا للكيلو (سباطه).

وسجل سعر موز مغربي من 7 : 10 جنيهًا للكيلو (سباطه).

وسجل سعر موز بيكو من 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (سباطه).