الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة جديدة لزيوت الطعام

زيت الطعام
زيت الطعام

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد).

وأكدت في بيان رسمي لها مساء اليوم أنه سيتم تسليم هذه الكميات من الزيت الصويا والعباد خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ فبراير ٢٠٢٢.

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

السوق المحلي الهيئة العامة للسلع التموينية السوق المصري القابضة للصناعات تعاملات اليوم السبت القابضة للصناعات الغذائية كراسة الشروط هيئة السلع التموينية الهيئة العامة

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