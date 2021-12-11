الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة جديدة لزيوت الطعام

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد).

وأكدت في بيان رسمي لها مساء اليوم أنه سيتم تسليم هذه الكميات من الزيت الصويا والعباد خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ فبراير ٢٠٢٢.

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.