هل يمكن أن تقلل الفياجرا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تناولوا الفياجرا قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، حيث أكد الخبراء أنه قد أظهر بالفعل دواء لعلاج ضعف الانتصاب، يستخدم أيضًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم قدرته في الحماية من الزهايمر.

ويضيف البحث الجديد إلى الأدلة التي وجدت أن الدواء المعروف بـ"الفياجرا" قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالحالة التنكسية، وفقًا لما ذكره موقع " Healthline" الطبي.

ووجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات تظهر آثار العلاج المحتملة في مختلف نماذج مرض الزهايمر قبل السريرية، هذا ما قاله الباحث الرئيسي فيكسيونج تشينج، من معهد الطب الجينومي بمستشفى " كليفلاند كلينيك".

وقام فريق البحث بتحليل البيانات من أكثر من 7 ملايين شخص للعثور على تاثير "الفياجرا" ودوره في تقليل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.

نظرت الدراسة في أكثر من 1000 دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء

استخدمت الدراسة بيانات التأمين، وشبكة كبيرة لرسم الخرائط الجينية ، ومعلومات وراثية متكاملة وغيرها من المعلومات لاكتشاف أي من حوالي 1600 دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء "FDA" أظهر فاعلية ضد مرض الزهايمر.

وركز الباحثون على الأدوية التي تستهدف بروتينين يعتبران من علامات مرض الزهايمر ، مقارنة بالعقاقير التي تستهدف واحدًا منهما فقط.

وأوضح الباحثون، أن مرض الزهايمر هو مرض معقد يسببه العديد من العوامل، وأن الأدوية متعددة الأهداف أو العلاج المركب لاستهداف أكثر من مسار مرض واحد قد يقدم فوائد أكبر في علاج المرض.

كان المشاركون أقل عرضة بنسبة 70٪ للإصابة بمرض الزهايمر

بعد متابعة استمرت 6 سنوات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا "الفياجرا" كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 70% بالمائة من أولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

من جانبها قال البروفيسور تارا سبيرز جونز ، نائب مدير مركز اكتشاف علوم الدماغ بجامعة إدنبرة، أن الدراسة تبحث في بيانات عدد كبير جدًا من الأشخاص ، ولكن هناك العديد من القيود المهمة التي يجب مراعاتها، مثل السن والبيئة.