السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 في حادث مروري بالطريق الأوسطي بالقطامية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

شهد الطريق الدائري الأوسطي بالقطامية، اليوم السبت، حادثًا مروريًا جديدًا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى ضباط غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الخدمات المرورية بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بعد مصنع القطامية للأسمنت اتجاه حلوان.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سيارة ميكروباص انقلبت وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقى العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

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