الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

ألمانيا: المفاوضات النووية مع إيران عادت 6 أشهر إلى الوراء

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، السبت، أنه لا توجد بارقة أمل في تقدم مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران بسبب العرض الذي قدمه وفد طهران، بحسب رويترز.

قالت بيربوك، في تصريح صحفي على هامش اجتماع لـ"مجموعة السبع" في مدينة ليفربول بإنجلترا:"ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم، بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، عادت المفاوضات 6 أشهر إلى الوراء".

وأشارت بيربوك إلى أنه "ما من بارقة تقدم" في المفاوضات، مشددة على أن "الوقت ينفد"، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.

وتابعت "نعمل بشكل مكثف على حل دبلوماسي للحفاظ على الصفقة النووية".

يشار إلى أن رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، علي باقري كني، أكد في وقت سابق اليوم، أن سلوك بلاده المسؤول أبقى الصفقة حية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن باقري كني قوله : "سلوك إيران المسؤول أبقى الاتفاق النووي... خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين: "نحن جادون في المفاوضات ودخلناها بحسن نية وسنستمر كذلك".

مفاوضات فيينا برنامج إيران النووي المانيا أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الإيرانية اجتماع مجموعة السبع

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