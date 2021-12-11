بها 3 قصور ملكية.. أبرز المعلومات عن مدينة «صعود آتون»

منذ قرابة 3000 عام بنى المصريون القدماء مدينة في عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها حتى عصر حكم الملك الشاب توت عنخ آمون، لكنها دفنت تحت الرمال وكانت تسمى «صعود آتون».

وعاد الزمن مرة أخرى ليكتشفها الأحفاد بقيادة عالم الأثار زاهي حواس، لتكون من أضخم الاكتشافات في عصرنا الحديث.

بدأت البعثة المصرية، العمل في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، وتم العثور على معبدي «حور محب وآي».

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مدينة صعود آتون الأثرية

ــ أسسها أمنحتب الثالث

ــ أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

ــ التنقيب عنها بدأ في سبتمبر 2020.

ــ تقع منطقة الحفائر بين معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو ومعبد أمنحتب الثالث في ممنون.

ــ عثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار ومقسمة إلى شوارع.

ــ عثر على نقوش هيروغليفية على أغطية خزفية لأواني النبيذ.

ــ تألفت المدينة من ثلاثة قصور ملكية للملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى المركز الإداري والصناعي للإمبراطورية.

ــ عثر على الخواتم والجعارين والأواني الفخارية الملونة والطوب اللبن الذي يحمل أختام خرطوش الملك أمنحتب الثالث تكشف تاريخ المدينة.

ــ عثر على المخبز ومنطقة الطهي وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزين الفخارية، والذي كان يخدم عددًا كبيرًا من العمال والموظفين.

ــ تم الكشف عن الحي الإداري والسكنى، حيث تضم وحدات أكبر ذات تنظيم جيد.

ــ عثر على ورشة العمل، حيث تضم بإحدى جهاتها منطقة إنتاج الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد والملحقات، ويحتوي الطوب على أختام تحمل خرطوش الملك أمنحتب الثالث (نب ماعت رع).

ــ عثرت البعثة في جميع أنحاء مناطق الحفائر على العديد من الأدوات المستخدمة في النشاط الصناعي مثل أعمال الغزل والنسيج.

ــ تم اكتشاف ركام المعادن والزجاج.

ــ تم العثور على دفنتين غير مألوفتين لبقرة أو ثور داخل إحدى الغرف، ومازال البحث جار لتحديد طبيعة والغرض من هذه الدفنات.

ــ تم العثور على دفنة لشخص ما بذراعيه ممدودتين إلى جانبه، وبقايا حبل ملفوف حول ركبتيه.

ــ عثرت البعثة أيضاً على نص منقوش على طبعة ختم يقرأ: "جم با أتون" أى مقاطعة أتون الساطع، وهذا اسم معبد قد بناه الملك أخناتون بالكرنك.

ــ تم الكشف عن مقبرة كبيرة لم يتم تحديد مداها بعد.

ــ اكتشفت البعثة مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخور بأحجام مختلفة ويمكن الوصول إليها من خلال سلالم منحوتة بالصخر.