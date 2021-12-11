نقل موقف السرفيس بين الهرم وفيصل بجوار سنترال المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة، نقل موقف السرفيس الواقع بين شارعي الهرم وفيصل بالمريوطية إلى ساحة بجوار السنترال.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل.

محافظة الجيزة تنقل موقف السرفيس الواقع بين شارعي الهرم وفيصل

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهاز السرفيس بالتواجد الميداني بالمنطقة بين شارعي الهرم وفيصل نطاق المريوطية ونقل موقف سيارات السرفيس العشوائي وتنظيم أماكن تواجدها بمنطقة بديلة.

محافظة الجيزة تنقل موقف السرفيس الواقع بين شارعي الهرم وفيصل

وبمتابعة من محمود حسين رئيس جهاز السرفيس تم نقل سيارات السرفيس بمنطقة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل إلى ساحة بجوار سنترال المريوطية.