السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخارجية الليبية تبحث أوضاع سجناء مواطنيها في إيطاليا وإعادتهم للبلاد

اجتماع الخارجية الليبية
اجتماع الخارجية الليبية

بحث وكيل وزارة الخارجية الليبية لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج إمحمد زيدان مع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية.

كما بحث اللقاء بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية، بين امحمد زيدان وعمر الترهوني أهمية متابعة القضايا المتعلقة بسجنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترض السجناء.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جاء بناءً على توجيهات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بخصوص أهمية متابعة قضايا "السجناء الليبيين بالخارج " وإيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة .

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن اتخاذ الآليات العملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى داخل الــوطن لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل حيث أهلهم وذويهم إلى جانب مناقشة إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مواعيد لزيارة بعض السجناء في السجون الإيطالية.

وزارة الخارجية الليبية امحمد زيدان السجناء الليبيين ليبيا إيطاليا

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