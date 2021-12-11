أفضل ملابس الكريسماس (صور)

قد يكون التخطيط لملابس عيد الميلاد المثالية أمرًا صعبًا، خاصة وإن قواعد اللباس ستكون أكثر إرباكًا في عام 2021 بالنسبة لمعظم من يحتفل بالكريسماس بسبب ظروف وباء فيروس كورونا المستجد وسيبدو يوم 25 ديسمبر مختلفًا تمامًا، في حين أن البعض سيرتدي البيجامات، فإن البعض الآخر سيتناول الغداء مع العائلة، ويكون هناك قلة سوف يسافرون إلى الخارج أو يذهبون للحفلات، ونعرض لكم فيما يلي بعض الإطلالات المميزة التي ستخدمك للعديد من أعياد الكريسماس القادمة.

ماذا يمكن ترتديه في يوم الكريسماس؟



عيد الميلاد هو فرصة للابتعاد عن ذوقك المعتاد واختيار الزينة وملابس الاحتفال، لذلك نرشح لك فستان الشاي المخملي الأحمر لكي تحضر به الغذاء.

ماذا ترتديه في يوم عيد الميلاد أثناء الاسترخاء بعد الظهر؟



إذا كان من المحتمل أن تبقى في البيجاما الخاصة بك حتى وقت الظهيرة، فتأكد من اختيار أنيق للبجامة، ونرشح لك بيجامة من علامة Olivia Von Halle's من الساتان الحريري الفاخر وتنتهي بأنابيب متباينة بيضاء، بالإضافة إلى عصابة الرأس المبطنة ذو اللمسة الحريرية خاصةً في المخمل الأخضر الزمردي الاحتفالي.

ماذا ترتدي في يوم عيد الميلاد على العشاء؟



هذا هو المظهر النهائي لحفلة عشاء عيد الميلاد اللامعة التي يجب أن تكون مريحة، حيث يمكن ربط السترة الفوشية بالأحزمة أو ارتداؤها بشكل فضفاض، وتنسيقها مع البنطلون واسع الساق المصنوع من الساتان الأسود اللامع الذي يبرز على الجسم .

ماذا الذي ترتديه في يوم الكريسماس على الغداء؟



تعد الصدرية واحدة من أكبر اتجاهات ملابس الحفلات في الخريف والشتاء، لكنها ستظل مناسبة لإطلالات النهار أيضًا، ومثالية لمظهر عيد الميلاد، والصدرية الموجودة في الصورة مصنوعة من سلك دقيق أحمر مع بنطلون مطابق.

وبإمكانك ارتداء هذه المجموعة بمفردها مع الكعب إلى الحفلات، أو ارتداءها مع الأحذية المسطحة وبتدعيمها ببلوزة ملائمة خلال النهار.