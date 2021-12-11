«تضامن النواب» تناقش غدا عدد من طلبات الإحاطة

تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن ضرورة فرش شقق عمال الدريسة المنقولين إلى مساكن جديدة بحدائق أكتوبر، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب منال هلال أيوب، بشأن عدم تخصيص مساحة من الشواطئ لذوي الإعاقة يحتوي على ممر داخل البحر لسير الكراسي المتحركة.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، بشأن استغاثات نزيلات دار الموحدين للمسنات التابعة لجمعية الموحدين.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.