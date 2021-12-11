السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تحتفل باليوم العالم لذوي القدرات الخاصة.. وحوار مفتوح عن القاهرة

احتفالات قصور الثقافة
احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة

نفذ قصر شهداء 25 يناير لثقافة الطفل بمدرسة الأمل لذوى الأحتياجات الخاصة من الصم والبكم، ورشة أشغال يدوية لعمل فراشه مشغولات فنية، بالإضافة لعمل مجسم للعصفور بورق كانسون نفذتها ناريمان نبيل، بهدف تنمية مهارات التفكير والإبداع الحسية والبصرية، والتي ينتج عنها تحسن فى الجوانب النفسية والاجتماعية والأكاديمية، للاستفادة من القدرة البصرية في تنمية مهارات الإبداع لديهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة المنفذة بالإدارة العامة لثقافة الطفل احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

وبالتوازي نفذت ورش فنية وثقافية بمدرسة حسني العقاد الخاصة، شملت حوار مفتوح عن القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية،  تحدثت فيه فاطمة شعبان عن أشهر المساجد الموجودة في القاهرة، مثل جامع الأزهر، ومسجد المعز لدين الله الفاطمي، ومسجد ومدرسة قلاوون، كما نفذت ورشة لعمل مجسم للشمس بورق الكانسون، بالإضافة لورشة أشغال يدوية لإعاده تدوير مخلفات البيئة لعمل مقلمه من الزجاجات الفارغه نفذتها وفاء أبو الفضل.

فى الوقت ذاته، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى وفي إطار مشروع مدارسنا بالألوان أقيمت بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط عدد من الفعاليات خلال قافلة أحمد بهاء الدين الثقافية، تضمنت ورشة فنون تشكيلية  للفنان إبراهيم حسين ورسم بورترية للزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر المسماه باسمه المدرسة تحليدا لذكراه العطرة ودوره العظيم في خدمة الوطن، وقامت الفنانة ميادة شيريت بتعليم الأطفال بدائيات فن الطباعة وعمل لوحة.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة قصر شهداء 25 يناير مدرسة الأمل لذوى القدرات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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