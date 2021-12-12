الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف تفاعل المغردون مع عمر كمال بعد مفاجأة شيماء مغربى بـ«صورة الكوبرى»؟

عمر كمال وشيماء مغربى
عمر كمال وشيماء مغربى

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، يجمعه بالفنانة شيماء المغربي، وهو يفاجئها أثناء تواجدهما في أحد المراكب النيلية، بـ«بانر» ضخم يتدلى من أحدى الكباري لصورتهما معا، ومدون عليه عبارة «أنت قلبي»، قائلا لها: «مفاجأة قدام مصر كلها»، وهو ما أدى إلى زيادة التكهنات حول وجود علاقة بينهما، وتفاعل معه رواد السوشيال ميديا.

كيف تفاعل الجمهور؟

وعلقت رغدات إسماعيل، إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحة "عمرو كمال" الشخصية قائلة: "ألف ألف مبروووك ربنا يكملك على خير ويسعدكم ويرزقكم بالذريه الصالحة".

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وعبر حسن توفيق، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحة "عمرو كمال" الشخصية قائلا: "ربنا يسعدكم و يبعد عنكم كل شر وإن شاء الله إذا عايزين تتستروا و ربنا يبارك لكم و تكملوا علي خير  وحقيقي أنتم حلويين و لايقين علي بعض وأبعدوا عن عيون الناس".

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قال محمد عبدالبديع، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحة "عمرو كمال" الشخصية قائلا: "ربنا يسعدك الناس ليه مستخسرة فيه السعادة تعب وشقي وحلم وحقق حلمه انتم مش حبينه ليه داخلين تتابعوة جهل المخ فعلا".

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"ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحاقدين اللهم امين" بهذه الكلمات عبر عماد مراد، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحة "عمرو كمال" الشخصية.

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وقال عمر كمال أثناء الفيديو لخطيبته: “مفاجأة ولا مش مفاجاة.. أهو قدام مصر كلها”، لتظهر “مغربي” داخل الفيديو سعيدة بتلك الصورة، معربة عن مفاجئتها بالأمر، بينما حيا كمال جمهوره الذين وقفوا أعلى الكوبري يحيونه.

وعلق “عمر” على الفيديو موجهًا رسالة لشيماء مغربي “انتي قلبي وربنا”، وتفاعل معه الجمهور، إذ دعا لهم البعض بالسعادة، بينما هاجمه آخرون مؤكدين أنه يروا أن ذلك “افتعالًا”.

عمر كمال الفنان عمر كمال يفاجئها شيماء المغربي فيس بوك أنت قلبي الكبارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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