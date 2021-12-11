السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين بطريق السادات

تصادم دراجتين بخاريتين
تصادم دراجتين بخاريتين

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق «السادات» أمام قرية الدوية، بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق «السادات» أمام قرية الدوية، بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: محمود محسن، 25 سنة، مقيم الحمرايا، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وغيبوبه تامة، وأحمد خالد  22 سنة،  مقيم الحمرايا، مصاب بكدمة ونزيف بالعين اليمنى، وطه أحمد مصطفي، 37 سنة، مقيم شرق النيل، وإسلام خلف، 24 سنة، مقيم شرق النيل، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة والإدارية بالواقعة.

بني سويف حادث تصادم المستشفى مدينة بنى سويف الفحوصات الطبية اللازمة قرية الدوية

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وائل لطفي

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