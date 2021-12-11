السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن برنامج تكافل وكرامة..

نائب محافظ الوادى الجديد تشهد البرنامج التدريبى للعاملين

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

شهدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، البرنامج التدريبي للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الدكتور عاطف الشيتاني، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج المشروطية، والسيد محمد منير مدير عام التضامن بالمحافظة.

حيث قدمت الشكر للوزارة على التنسيق والتعاون المتواصل لخدمة أبناء المحافظة، وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للقائمين على الإدارات الإجتماعية بالمراكز، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحصر الحالات التي لم يتم إدراجها ضمن منظومة تكافل وكرامة التي تواجه مشكلات في التسجيل لحل مشكلاتهم، وتوعية المستفيدين بالخدمات الصحية والتعليمية المستحدثة ببرنامج تكافل، والاشتراطات الواجب الالتزام بها لضمان استمرار الدعم.

ويختص البرنامج بالتدريب على منظومة مساعدات تكافل وكرامة التي تشترط التزام المستفيدين بأوجه الرعاية الصحية والتعليمية لأسرهم، من خلال زيادة نسب التردُّد على الوحدات الصحية، وإلحاق الأطفال في الفئة العمرية من 6-18 سنة بالمدارس لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية  للأسر.

كما أجرت نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة يرافقها المهندس أحمد يوسف وكيل مديرية الإسكان، حيث تفقدت مقر بيوت الطلبة، والتقت عددا من الطالبات المقيمات للاطمئنان عن مستوى الخدمات المقدمة بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما وجهت بسرعة رفع كفاءة السور الفاصل بين الإدارة التعليمية وبيوت الطلبة.

وأكدت خلال متابعتها سير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمخطط الزمني وعدم السماح بأي تأخير من الشركات والجهات المنفذة. كما وجهت بزيادة أعداد صناديق القمامة بحديقة 30 يونيو للحفاظ عليها كمتنفس حضاري للمواطنين وذلك خلال لقائها برواد الحديقة، وإستكمال وحدة الطاقة الشمسية الملحقة بالحديقة.

نائب محافظ الوادى الجديد البرنامج التدريبي للعاملين بمديرية التضامن الإجتماعي تقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية تكثيف البرامج التدريبية منظومة تكافل وكرامة

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وائل لطفي

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