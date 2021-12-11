«القوات اللبنانية»: نأمل أن تدفع مصر الأزمة اللبنانية إلى شاطئ الأمان

أشاد شارل جبور، المتحدث الإعلامي باسم حزب القوات اللبنانية بعمق العلاقات «اللبنانية- المصرية»، قائلًا: "بيروت والقاهرة تربطهما علاقة استراتيجية بين دولة إقليمية تلعب أدوارًا كبيرة على مستوى استقرار المنطقة أجمعها، حيث كانت مصر دومًا لاعبًا إقليميًا داعمًا لسيادة لبنان واستقراره، وتعمل جاهدة في موقع الصديق للبنان والحريص على استقراره وتوازناته الداخلية".

وأضاف جبور، لـ"الدستور": "الدور الذي تلعبه مصر هو الدور الدافع باتجاه قيام دولة للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة بأكملها، كما حرصت على حماية السلم الأهلي، إضافة إلى دورها في دعم عملية تطبيق الدستور".

وتابع السياسي اللبناني: "بالتالي هى تقوم بهذا الدور على أكمل وجه على أمل أن تتكلل المساعي المصرية بالنجاح المطلوب من أجل قيام لبنان".

وأشار جبور، إلى أن هناك فرقاء سياسيين يستأثرون بالقرار السياسي ويضربون مبدأ الحياد، الذي قام عليه لبنان، ما أدى إلى انزلاق لبنان في متاهات من انهيار مالي وعزلة عربية، متابعًا: "أشير إلى ذلك حتى أؤكد على حاجة لبنان الماسة إلى أصدقائه الحريصين على مستقبله من أجل أن تظلّل هذا البلد؛ حفاظًا على استقراره".

واختتم متحدث القوات اللبنانية حديثه قائلًا: "نأمل من خلال الدفع المصري والدفع الخليجي والرعاية السعودية بالتمكن للوصول إلى شاطئ الأمان".